Погода на Ямале 29 июля: дождь, местами - грозы

29 Июль 2020 2020-07-29T05:15:26+03:00

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В среду, 29 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +16 градусов, облачно, во второй половине дня - дождь, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске + 15 градусов, переменная облачность, дождь с грозой, ветер западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, малооблачно и дождливо, ветер восточных направлений 3 м/с.

В Надыме +14 градусов, пасмурно, дождь – весь день, ветер северный 4 м/с.

В Губкинском +15 градусов, переменная облачность, дождь, в первой половине дня - гроза, ветер переменных направлений 2 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, в основном облачно, дождь, утром – гроза, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Муравленко +12 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер северо-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU