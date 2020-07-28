Реконструкция Обдорского музея завершится в декабре

28 Июль 2020 2020-07-28T16:47:13+03:00

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В Салехарде продолжается реконструкция здания Обдорского музея. К началу декабря этого года планируется завершить реставрационные работы и открыть первую выставку. В будущем здесь появится современный интеллект-центр. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

Здание музея – одно из старейших в городе и является объектом культурного наследия. Здесь планируется создать интеллект-центр.

- Благодаря поддержке губернатора оно обновляется. В здании появится выставочный зал и зал, посвященный истории музея и Салехарда, – отметил Алексей Титовский.

В 1906 году наряду с больницей и богадельней было построено одноэтажное деревянное здание для музея, тогда называемое «Хранилище коллекций по этнографии инородцев тобольского Севера».

ИСТОЧНИК KP.RU