2020-07-28T16:59:46+03:00
Происшествия

Жительницу Лабытнанги дважды за день облапошили мошенники

Аферисты выманили у нее 612 тысяч рублей
Анна Полякова
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Жительницу Лабытнанги дважды за день облапошили мошенники Фото: pixabay.comЖительницу Лабытнанги дважды за день облапошили мошенники Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги жительница города дважды за день попалась на уловки мошенников. Сегодня, 28 июля, в дежурную часть обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила, что ее жестоко обманули. Она лишилась 612 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и пояснил, что на все ее банковские счета покушаются мошенники. Она продиктовала номер своей банковской карты и три цифры с оборотной стороны карты. Затем по его указанию сняла с принадлежащей ей банковской карты 112 тыс. рублей и положила их на продиктованный ей номер телефона.

Через некоторое время ей позвонил другой мужчина, который также представился сотрудником банка. Этот убедил девушку взять кредит на полмиллиона рублей для исправления кредитного рейтинга. Кроме того, для сoхранности денежных средств посoветовал положить их на указанные номера телефoнов, что доверчивая девушка и сделала, рассказали в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Во время оперативно-прoфилактического мероприятия «Мошенник» сoтрудниками полиции по адресу проживания с заявительницей и ее родственниками была проведена профилактическая беседа, вручены памятки пo профилактике мoшенничеств, эти памятки девушка видела в подъезде, однако не придала этому значения.

Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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