В Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников

28 Июль 2020 2020-07-28T15:40:46+03:00

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В Губкинском работы по капремонту идут на семи запланированных объектах. В региональную программу вошли многоквартирные жилые дома в 1-м, 9-м, 12-м и 14-м микрорайонах. На объекты рабочие вышли позднее, чем планировалось – ситуация с коронавирусом повлияла на поставку материалов. Но все материалы уже на месте, и работы идут по графику.

В этом году планировали отремонтировать восемь многоквартирных домов в капитальном исполнении, но жители одного дома в 11-м микрорайоне собрались и решили, что им ремонт не нужен.

По словам главы города Андрея Гаранина, главное внимание уделено фасадам и крышам. Ремонтируют не только снаружи, но и изнутри: в подъездах герметизируют двери и окна.

- Тот ритм, то количество людей, которые сейчас работают, говорят о том, что мы всё выполним своевременно", - уверен глава Губкинского.

Работы должны завершить до 1 октября, но стрoители намерены закончить гoраздо раньше. На следующий год планируется сделать капитальный ремoнт девяти домов. Андрей Гаранин говoрит, что теперь в Губкинском ежегoдно будут обновлять не менее семи домов.

ИСТОЧНИК KP.RU