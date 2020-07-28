2020-07-28T15:40:46+03:00
Общество

В Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников

Работы должны завершить до 1 октября
Анна Полякова
Поделиться:
В Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников Фото: yanao.ruВ Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Губкинском работы по капремонту идут на семи запланированных объектах. В региональную программу вошли многоквартирные жилые дома в 1-м, 9-м, 12-м и 14-м микрорайонах. На объекты рабочие вышли позднее, чем планировалось – ситуация с коронавирусом повлияла на поставку материалов. Но все материалы уже на месте, и работы идут по графику.

В этом году планировали отремонтировать восемь многоквартирных домов в капитальном исполнении, но жители одного дома в 11-м микрорайоне собрались и решили, что им ремонт не нужен.

По словам главы города Андрея Гаранина, главное внимание уделено фасадам и крышам. Ремонтируют не только снаружи, но и изнутри: в подъездах герметизируют двери и окна.

- Тот ритм, то количество людей, которые сейчас работают, говорят о том, что мы всё выполним своевременно", - уверен глава Губкинского.

Работы должны завершить до 1 октября, но стрoители намерены закончить гoраздо раньше. На следующий год планируется сделать капитальный ремoнт девяти домов. Андрей Гаранин говoрит, что теперь в Губкинском ежегoдно будут обновлять не менее семи домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников
На Ямале обсудили вопросы организации детского отдыха
В Ямальском районе открылся ягодный сезон
Салехардский комбинат наказали за гниющую рыбу
На Ямале распределили разрешения на добычу лося и бурого медведя
В Салехарде новые детсады заметны издалека
Ямалец, засунувший ребенка в багажник автомобиля, отделался условным сроком
В Новом Уренгое скончалась старушка с коронавирусом
За неделю мошенники лишили ямальцев почти 6 миллионов рублей
В Ханымее организуют временные рабочие места
Экс-главе села Шурышкары вынесли приговор за истязания сожительницы
В Салехарде проверили доступ на чердаки
В Ноябрьске открывается гостиница для жертв домашнего насилия
В Лабытнанги и Салехарде прошли акции по сортировке пластика и сбору отходов
В Новом Уренгое проверили работоспособность «необычного» пожарного автомобиля
Погода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый день
На улицах Ноябрьска установят системы для дезинфекции рук
В Ноябрьске тест на COVID-19 можно сдать в шести медучреждениях
В Новом Уренгое грубияна оштрафовали за оскорбление полицейского
Глава Салехарда провел онлайн-встречу с предпринимателями
В Новом Уренгое завели уголовное дело о сбыте фальшивых денег
Новоуренгойцам о результатах теста COVID-19 сообщит робот
На Ямале действуют два лесных пожара
В Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов