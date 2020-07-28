На Ямале обсудили вопросы организации детского отдыха

28 Июль 2020 2020-07-28T15:11:12+03:00

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На Ямале в режиме видеосвязи состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в ЯНАО. Обсуждались вопросы организации отдыха и оздоровления ямальских детей и молодёжи в этом году за пределами региона. Отдельной темой стало обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Разговор также шел о прохождения медосмотров и тестирования сопровождающих и вожатых на коронавирусную инфекцию, организации перевозки детей из мест проживания до точек вылета и обратно.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в результате решено провести выездные проверки организаций отдыха на предмет готовности к приёму детей. Оказано содействие в прохождении медосмотра и сбора документов для выезжающих на отдых детей, обеспечен контроль за организацией «зелёных коридоров» в точках вылета из ЯНАО, проведены дезинфекция салонов автотранспорта, предрейсовые осмотры водителей и другие.

Как ранее сообщалось, в августе 2020 года более 1500 ямальских детей смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края. Детей примет Всероссийский детский центр «Орленок» (Туапсинский район) и культурно-оздоровительный центр «Премьера» (г. Анапа). Отправиться в лагеря смогут дети от 7 до 17 лет, относящиеся к особо нуждающимся и социально незащищенным категориям.

ИСТОЧНИК KP.RU