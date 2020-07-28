28 Июль 2020 2020-07-28T12:57:39+03:00

На Ямале распределили разрешения на добычу лося и бурого медведя Фото: из открытых источников

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На Ямале разыграли 730 разрешений на добычу лося и бурого медведя. Лимит и квоты на добычу охотничьих ресурсов на предстоящий сезон утверждены постановлением губернатора, сообщает правительство ЯНАО.

В результате бурых медведей с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на Больше всего разрешено добыть в Пуровском и Шурышкарском районах. Всего на Ямале выдано 375 разрешений. Лимит добычи лося в регионе установлен в пределах 355 особей. Больше всего в Красноселькупском и Шурышкарском районах.

В этом году поступило более 2700 заявлений от охотников. Больше всего желающих выйти на косолапого и лося в Шурышкарском районе. Кому из них достались разрешения определил онлайн-сервис - генератор случайных чисел, который действует с 2019 года.

Вместе с тем, часть разрешений распределена охотникам, принявшим участие в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов, добыче волка, лисиц, песцов. Их традиционные знания и промысловые навыки весьма востребованы для получения более точных данных по численности охотничьих ресурсов. Привлечение охотников к данным практике - новшество, введенное на законодательном уровне, начавшее действовать только с 2020 года.

- Не секрет, что резкий рост популяции волков, лисиц, песцов может нанести серьёзный урон сельскому хозяйству, а также привести к распространению опасных инфекционных болезней», - рассказал начальник управления департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Олег Истрати.

ИСТОЧНИК KP.RU