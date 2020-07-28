В Салехарде новые детсады заметны издалека

28 Июль 2020 2020-07-28T12:40:52+03:00

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В Салехарде строительство детских садов в микрорайоне Восточный, на проспекте Молодёжи и на улице Игарской проходит в рамках реализации нацпроекта «Образование». Возводятся они по соглашению о муниципально-частном партнёрстве, пояснили в администрации ямальской столицы. Сейчас на объектах идут работы по внутренней чистовой отделке. Подрядчик заканчивает архитектурную отделку фасада. Проложены трубопроводы тепло- и водоснабжения в двух садах в микрорайоне Восточный и на Игарской. На стадии завершения работы в детском саду по проспекту Молодежи. Работы по благоустройству территории и устройству подъездных дорог планируется завершить в октябре. В декабре 2020 года объекты будут готовы к сдаче.

- Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и нормативных документов, обеспечивающих комфортное и безопасное пребывание детей, - говорит начальник департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Салехарда Сергей Егоров.

Напомним, три сада рассчитаны на 240 мест. Везде предусмотрено 10 групп – две ясельные по 20 мест и восемь старших по 25 мест. В каждом здании обустроены спортзалы, медкабинеты, детские игровые зоны, прогулочные веранды.

ИСТОЧНИК KP.RU