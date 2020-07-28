2020-07-28T12:13:37+03:00
Происшествия

Ямалец, засунувший ребенка в багажник автомобиля, отделался условным сроком

Мужчина обиделся на ребенка за отказ на предложение подвезти его до дома
Анна Полякова
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Ямалец, засунувший ребенка в багажник автомобиля, отделался условным срокомЯмалец, засунувший ребенка в багажник автомобиля, отделался условным срокомФото: Ольга Крыльцова
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В Красноселькупском районе осудили мужчину, засунувшего чужого ребенка в багажник своей машины.

Вечером 24 января 2020 года пьяный мужчина ехал по улице села Красноселькуп за рулем автомобиля. Заметив на улице 10-летнего мальчика, он предложил ему подвезти его до дома. Однако смышленый школьник, как и учили его, ответил отказом. Обидевшись на ребенка, мужчина вышел из автомобиля, схватил мальчика за одежду и силой засунул его в багажник машины. Мальчик сопротивлялся и кричал и звал на помощь.

Его услышали двое местных жителей, которые тут же вмешались в происходящее и не дали пьяному водителю скрыться с места происшествия. Вызволив ребенка из багажника, они сообщили о случившемся в полицию, после чего удерживали мужчину до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Уголовное дело расследовали по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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