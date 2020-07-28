28 Июль 2020 2020-07-28T10:40:59+03:00

За неделю мошенники лишили ямальцев почти 6 миллионов рублей Фото: pixabay.com

За это время зарегистрировано 23 дистанционных преступлений

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За минувшую неделю на Ямале зарегистрировано 23 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых превысил 5.7 млн рублей.

Наиболее значительную сумму, свыше 1,75 млн рублей, перевела мошенникам жительница Салехарда.

Женщине позвонил незнакомец, который заявил, что он представитель брокерской компании. Он предложил заработать на валютной бирже. Женщина зарегистрировала брокерский счет, на который зачислила 1,75 млн рублей. Аферист убедил женщину передать ему данные счета для помощи и управления вложенными средствами. После этого он попросту похитил деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU