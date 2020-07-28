2020-07-28T10:40:59+03:00
Происшествия

За неделю мошенники лишили ямальцев почти 6 миллионов рублей

За это время зарегистрировано 23 дистанционных преступлений
Анна Полякова
Поделиться:
За неделю мошенники лишили ямальцев почти 6 миллионов рублей Фото: pixabay.comЗа неделю мошенники лишили ямальцев почти 6 миллионов рублей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За минувшую неделю на Ямале зарегистрировано 23 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых превысил 5.7 млн рублей.

Наиболее значительную сумму, свыше 1,75 млн рублей, перевела мошенникам жительница Салехарда.

Женщине позвонил незнакомец, который заявил, что он представитель брокерской компании. Он предложил заработать на валютной бирже. Женщина зарегистрировала брокерский счет, на который зачислила 1,75 млн рублей. Аферист убедил женщину передать ему данные счета для помощи и управления вложенными средствами. После этого он попросту похитил деньги.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале распределили разрешения на добычу лося и бурого медведя
В Салехарде новые детсады заметны издалека
Ямалец, засунувший ребенка в багажник автомобиля, отделался условным сроком
В Новом Уренгое скончалась старушка с коронавирусом
За неделю мошенники лишили ямальцев почти 6 миллионов рублей
В Ханымее организуют временные рабочие места
Экс-главе села Шурышкары вынесли приговор за истязания сожительницы
В Салехарде проверили доступ на чердаки
В Ноябрьске открывается гостиница для жертв домашнего насилия
В Лабытнанги и Салехарде прошли акции по сортировке пластика и сбору отходов
В Новом Уренгое проверили работоспособность «необычного» пожарного автомобиля
Погода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый день
На улицах Ноябрьска установят системы для дезинфекции рук
В Ноябрьске тест на COVID-19 можно сдать в шести медучреждениях
В Новом Уренгое грубияна оштрафовали за оскорбление полицейского
Глава Салехарда провел онлайн-встречу с предпринимателями
В Новом Уренгое завели уголовное дело о сбыте фальшивых денег
Новоуренгойцам о результатах теста COVID-19 сообщит робот
На Ямале действуют два лесных пожара
В Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов