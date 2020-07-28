В Ханымее организуют временные рабочие места

28 Июль 2020 2020-07-28T09:42:16+03:00

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В Ханымее при поддержке районной службы занятости населения создадут 13 временных рабочих мест благодаря региональной поддержке. Администрация муниципалитета совместно с местным предпринимателем определили фронт работ, все они будут связаны с благоустройством. Первоочередное внимание при временном трудоустройстве окажут студентам старше 18 лет.

Напомним, на Ямале разработан пакет дополнительных мер по стимулированию работодателей в целях трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, безработных и ищущих работу граждан, а также поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Работодателям, организовавшим временные рабочие места, в течение двух месяцев возместят расходы по оплате труда в размере не более 31 465,5 рублей на одного работника с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Также в рамках разработанного пакета мер поддержки на создание рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан предоставляют единовременную выплату в размере 123 тысячи рублей на одно рабочее место.

ИСТОЧНИК KP.RU