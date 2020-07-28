2020-07-28T09:42:16+03:00
Общество

В Ханымее организуют временные рабочие места

Первоочередное внимание окажут студентам
Анна Полякова
Поделиться:
В Ханымее организуют временные рабочие места Фото: Администрация Пуровского районаВ Ханымее организуют временные рабочие места Фото: Администрация Пуровского района
Изменить размер текста:

В Ханымее при поддержке районной службы занятости населения создадут 13 временных рабочих мест благодаря региональной поддержке. Администрация муниципалитета совместно с местным предпринимателем определили фронт работ, все они будут связаны с благоустройством. Первоочередное внимание при временном трудоустройстве окажут студентам старше 18 лет.

Напомним, на Ямале разработан пакет дополнительных мер по стимулированию работодателей в целях трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, безработных и ищущих работу граждан, а также поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Работодателям, организовавшим временные рабочие места, в течение двух месяцев возместят расходы по оплате труда в размере не более 31 465,5 рублей на одного работника с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Также в рамках разработанного пакета мер поддержки на создание рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан предоставляют единовременную выплату в размере 123 тысячи рублей на одно рабочее место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале распределили разрешения на добычу лося и бурого медведя
В Салехарде новые детсады заметны издалека
Ямалец, засунувший ребенка в багажник автомобиля, отделался условным сроком
В Новом Уренгое скончалась старушка с коронавирусом
За неделю мошенники лишили ямальцев почти 6 миллионов рублей
В Ханымее организуют временные рабочие места
Экс-главе села Шурышкары вынесли приговор за истязания сожительницы
В Салехарде проверили доступ на чердаки
В Ноябрьске открывается гостиница для жертв домашнего насилия
В Лабытнанги и Салехарде прошли акции по сортировке пластика и сбору отходов
В Новом Уренгое проверили работоспособность «необычного» пожарного автомобиля
Погода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый день
На улицах Ноябрьска установят системы для дезинфекции рук
В Ноябрьске тест на COVID-19 можно сдать в шести медучреждениях
В Новом Уренгое грубияна оштрафовали за оскорбление полицейского
Глава Салехарда провел онлайн-встречу с предпринимателями
В Новом Уренгое завели уголовное дело о сбыте фальшивых денег
Новоуренгойцам о результатах теста COVID-19 сообщит робот
На Ямале действуют два лесных пожара
В Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов