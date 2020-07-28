2020-07-28T09:24:28+03:00
Происшествия

Экс-главе села Шурышкары вынесли приговор за истязания сожительницы

Женщина, сбегая от мучителя, впрыгнула в окно
Анна Полякова
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Экс-главе села Шурышкары вынесли приговор за истязания сожительницыЭкс-главе села Шурышкары вынесли приговор за истязания сожительницыФото: Ольга Крыльцова
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Бывшему главе муниципального образования Шурышкарское, который угрожал убийством и истязал свою сожительницу, зачитали приговор.

В ноябре 2019 года мужчина разозлился на свою избранницу, которая выходила из дома без его ведома. Сначала он швырнул в нее цветочный горшок, попав в голову женщине. После этого он схватил ее за волосы, отрезал их и стал избивать жертву, нанося удары ногами по всему телу.

Затем затащил женщину за ворот халата в кухню, где повалил на пол и продолжил пинать ее, после чего заставил полностью раздеться. Обнаженную загнал в погреб, где удерживал в течение 5 часов.

Мучитель пристегнул несчастную наручниками к металлическому ящику и в ход пустил кулаки. После этого он взял пистолет и, угрожая убийством, бил рукояткой по голове женщины.

Дождавшись, когда изверг покинет дом, она смогла порвать цепочку наручников, после чего выпрыгнула с балкона второго этажа на улицу, сломав при этом ногу, доползла до соседа, с помощью которого была доставлена в больницу. Жертве диагностировал, помимо перелома, закрытую черепно-мозговую травму.

Экс-главу судили по двум статьям. Наказанием для него станет 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением запретов покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы Шурышкарского района, изменять место жительства, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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