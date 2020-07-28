2020-07-28T08:33:32+03:00
Общество

В Салехарде проверили доступ на чердаки

Особое внимание уделяется домам высокой этажности
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде проверили доступ на чердаки Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверили доступ на чердаки Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде представители администрации города провели выездную проверку на предмет выполнения требований технической эксплуатации жилого фонда. Чиновники оценили ограничения доступа посторонних в чердачные помещения и на крыши зданий. Представители управляющих компаний на местах показали, как выполняются правила.

- Двери закрываются на ключ, который хранится у мастера. Дважды в неделю проводится осмотр наличия и работоспособности замков. В целях безопасности доступ ограничен, - комментирует заместитель директора управляющей компании «Квартал» Николай Ермак.

В случае необходимости, граждане могут попасть на чердак или кровлю под присмотром мастера после написания заявления в УК.

Все управляющие компании соблюдают правила, особое внимание уделяется многоквартирным жилым домам высокой этажности, уточнили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-главе села Шурышкары вынесли приговор за истязания сожительницы
В Салехарде проверили доступ на чердаки
В Ноябрьске открывается гостиница для жертв домашнего насилия
В Лабытнанги и Салехарде прошли акции по сортировке пластика и сбору отходов
В Новом Уренгое проверили работоспособность «необычного» пожарного автомобиля
Погода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый день
На улицах Ноябрьска установят системы для дезинфекции рук
В Ноябрьске тест на COVID-19 можно сдать в шести медучреждениях
В Новом Уренгое грубияна оштрафовали за оскорбление полицейского
Глава Салехарда провел онлайн-встречу с предпринимателями
В Новом Уренгое завели уголовное дело о сбыте фальшивых денег
Новоуренгойцам о результатах теста COVID-19 сообщит робот
На Ямале действуют два лесных пожара
В Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов