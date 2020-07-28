В Салехарде проверили доступ на чердаки

28 Июль 2020 2020-07-28T08:33:32+03:00

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В Салехарде представители администрации города провели выездную проверку на предмет выполнения требований технической эксплуатации жилого фонда. Чиновники оценили ограничения доступа посторонних в чердачные помещения и на крыши зданий. Представители управляющих компаний на местах показали, как выполняются правила.

- Двери закрываются на ключ, который хранится у мастера. Дважды в неделю проводится осмотр наличия и работоспособности замков. В целях безопасности доступ ограничен, - комментирует заместитель директора управляющей компании «Квартал» Николай Ермак.

В случае необходимости, граждане могут попасть на чердак или кровлю под присмотром мастера после написания заявления в УК.

Все управляющие компании соблюдают правила, особое внимание уделяется многоквартирным жилым домам высокой этажности, уточнили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU