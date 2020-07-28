В Ноябрьске открывается гостиница для жертв домашнего насилия
Ноябрьский Центр помощи семьям с детьми празднует новоселье. Теперь общественная организация «Многодетные семьи Ноябрьска» и благотворительный фонд «Вселенная добра» базируются на площади более чем в 500 квадратных метров.
По новому адресу организована гостиница для женщин, которые оказались в трудной ситуации и нуждаются в поддержке.
- Хотелось бы, конечно, чтобы таких случаев не было. Ноябряне здесь могут найти приют, получить юридическую и другую необходимую помощь, - комментирует руководитель семейного центра Наталья Каткова.
Фото: Администрация Ноябрьска
Здесь можно получить бесплатные консультации логопеда, психолога, педагога и юриста – все услуги компенсируются из регионального бюджета. Также родители могут воспользоваться и новыми возможностями центра - оставить ребенка на кратковременное пребывание. В течение дня центр готов принять от 20 до 30 детей - со всеми будут заниматься специалисты. Кроме того,
В гостях у общественников побывал мэр Алексей Романов. Он пообещал оказать помощь в благоустройстве территории, отметив, что такие социальные проекты необходимо поддерживать, ведь они востребованы у горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU