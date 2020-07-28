В Ноябрьске открывается гостиница для жертв домашнего насилия

28 Июль 2020 2020-07-28T08:06:54+03:00

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Ноябрьский Центр помощи семьям с детьми празднует новоселье. Теперь общественная организация «Многодетные семьи Ноябрьска» и благотворительный фонд «Вселенная добра» базируются на площади более чем в 500 квадратных метров.

По новому адресу организована гостиница для женщин, которые оказались в трудной ситуации и нуждаются в поддержке.

- Хотелось бы, конечно, чтобы таких случаев не было. Ноябряне здесь могут найти приют, получить юридическую и другую необходимую помощь, - комментирует руководитель семейного центра Наталья Каткова.

Фото: Администрация Ноябрьска

Здесь можно получить бесплатные консультации логопеда, психолога, педагога и юриста – все услуги компенсируются из регионального бюджета. Также родители могут воспользоваться и новыми возможностями центра - оставить ребенка на кратковременное пребывание. В течение дня центр готов принять от 20 до 30 детей - со всеми будут заниматься специалисты. Кроме того,

В гостях у общественников побывал мэр Алексей Романов. Он пообещал оказать помощь в благоустройстве территории, отметив, что такие социальные проекты необходимо поддерживать, ведь они востребованы у горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU