2020-07-28T07:57:45+03:00
Общество

В Лабытнанги и Салехарде прошли акции по сортировке пластика и сбору отходов

Мусор отправится на переработку в Киров и Екатеринбург
Анна Полякова
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В Лабытнанги и Салехарде прошли акции по сортировке пластика и сбору отходов Фото: yanao.ruВ Лабытнанги и Салехарде прошли акции по сортировке пластика и сбору отходов Фото: yanao.ru
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Сотрудники Арктического центра добровольчества (АЦД) провели акцию по раздельному сбору отходов и приняли участие в сортировке пластика.

Итогом четырехчасовой работы в общественной организации «ЭкоМир – Лабытнанги» стали три сформированных куба прессованного пластика, в каждом из которых - более чем 1000 бутылок по 1,5 литра, вручную отобранных от остальных отходов. Рабочая сила в вопросе ручной сортировки пластика стала особенно актуальной после появления у организации автоматического пресса, который готовит материал к переработке.

- За два года существования организации в Лабытнанги установлен 21 контейнер для ПЭТ. Острая потребность в волонтёрской помощи на складе очевидна. К нам приезжают семьями, компаниями друзей, теперь коллективами. Работы много, будем рады помощи в любое время, – рассказала представитель ЭкоМира Инга Петраускайте.

Сотрудники АЦД решили в качестве волонтёров помочь эко-активистам из Лабытнанги. В воскресенье на другом берегу Оби, в Салехарде, экоактивисты собрались у Арктического центра добровольчества на акции по раздельному сбору отходов.

Удалось собрать 213 килограмма макулатуры, пластика и старой оргтехники, которые отправятся на переработку. Горожане охотно поддержали идею проводить подобные мероприятия минимум раз в месяц. Теперь в каждое последнее воскресенье месяца с 12 до 13 часов накопившийся пластик, макулатуру или старую оргтехнику можно принести в Арктический центр добровольчества, расположенный в окружной столице по улице Зои Космодемьянской, дом 22.

Акции стали частью большого проекта Арктического центра добровольчества «Экоактив Ямала», объединившего людей и общественные организации, небезразличные к природе и экологии автономного округа. Мусор отправится на переработку в Киров и Екатеринбург, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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