В Новом Уренгое проверили работоспособность «необычного» пожарного автомобиля
В Новом Уренгое автомобиль газо-водяного тушения вновь проверили на работоспособность. Этот автомобиль очень редко встречается на вооружении подразделений пожарной охраны. Он предназначен для тушения газонефтяных фонтанов, с огромной пожарной нагрузкой, где использование привычных технических средств зачастую не приносит результатов.
Данный «помощник» поступил на вооружение на Ямал в 2017 году в пожарное подразделение № 56 4 отряда федеральной противопожарной службы (договорной), специалисты которого охраняют объекты на Пякяхинском месторождении. На реальных пожарах пожарная машина не применялась.
Автомобиль требует к себе особого внимания и тщательного технического обслуживания. В результате проверки работоспособности узлов и агрегатов, показатели вышли на установленные параметры, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU