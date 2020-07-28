В Новом Уренгое проверили работоспособность «необычного» пожарного автомобиля

28 Июль 2020 2020-07-28T07:34:24+03:00

Он очень редко встречается на вооружении

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В Новом Уренгое автомобиль газо-водяного тушения вновь проверили на работоспособность. Этот автомобиль очень редко встречается на вооружении подразделений пожарной охраны. Он предназначен для тушения газонефтяных фонтанов, с огромной пожарной нагрузкой, где использование привычных технических средств зачастую не приносит результатов.

Данный «помощник» поступил на вооружение на Ямал в 2017 году в пожарное подразделение № 56 4 отряда федеральной противопожарной службы (договорной), специалисты которого охраняют объекты на Пякяхинском месторождении. На реальных пожарах пожарная машина не применялась.

Автомобиль требует к себе особого внимания и тщательного технического обслуживания. В результате проверки работоспособности узлов и агрегатов, показатели вышли на установленные параметры, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU