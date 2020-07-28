Погода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый день
Во вторник, 28 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер северо-восточный 6 м/с.
В Ноябрьске + 13 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер северный 3 м/с.
В Новом Уренгое +17 градусов, облачно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 8 м/с.
В Надыме +12 градусов, пасмурно, днем – пройдет дождь, ветер северный 4 м/с.
В Губкинском +16 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 2 м/с.
В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 3 м/с.
В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер северо-восточный 5 м/с.
В Лабытнанги +13 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня, ветер северо-восточный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU