2020-07-28T05:20:40+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый день

Температура воздуха +13 ... +17 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый деньПогода на Ямале 28 июля: пасмурный и дождливый деньФото: Ольга Крыльцова
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Во вторник, 28 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +13 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске + 13 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день, ветер северный 3 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, облачно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 8 м/с.

В Надыме +12 градусов, пасмурно, днем – пройдет дождь, ветер северный 4 м/с.

В Губкинском +16 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 2 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, дождь с грозой. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Лабытнанги +13 градусов, пасмурно, дождь – в середине дня, ветер северо-восточный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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