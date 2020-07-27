На улицах Ноябрьска установят системы для дезинфекции рук

27 Июль 2020 2020-07-27T15:59:45+03:00

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В Ноябрьске продолжается дезинфекция общественных мест. Систематически в городе обеззараживают места общего пользования: спортивные и детские площадки, остановочные комплексы, городские автобусы, подъезды жилых домов.

27 июля санитарная обработка прошла в городском парке. Особое внимание уделили детским игровым площадкам и скамейкам. Дезинфекцию проводят однопроцентным раствором хлора, который безопасен для людей. В течение 15-20 минут он выветривается и можно пользоваться всем оборудованием.

Кроме того, в ближайшее время по поручению главы города Алексея Романова на самых востребованных общественных территориях установят системы для дезинфекции рук. Известно, что они появятся на многофункциональных площадках, в Ноябрьск-парке, возле площади Памяти и городских фонтанов.

Сейчас управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта энергетики и связи закупает пятнадцати стоек с локтевым диспансером.

ИСТОЧНИК KP.RU