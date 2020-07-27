2020-07-27T15:59:45+03:00
Коронавирус Covid-19

На улицах Ноябрьска установят системы для дезинфекции рук

Городской парк обработали от коронавируса
Анна Полякова
Поделиться:
Городской парк Ноябрьска обработали от коронавируса Фото: yanao.ruГородской парк Ноябрьска обработали от коронавируса Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Ноябрьске продолжается дезинфекция общественных мест. Систематически в городе обеззараживают места общего пользования: спортивные и детские площадки, остановочные комплексы, городские автобусы, подъезды жилых домов.

27 июля санитарная обработка прошла в городском парке. Особое внимание уделили детским игровым площадкам и скамейкам. Дезинфекцию проводят однопроцентным раствором хлора, который безопасен для людей. В течение 15-20 минут он выветривается и можно пользоваться всем оборудованием.

Кроме того, в ближайшее время по поручению главы города Алексея Романова на самых востребованных общественных территориях установят системы для дезинфекции рук. Известно, что они появятся на многофункциональных площадках, в Ноябрьск-парке, возле площади Памяти и городских фонтанов.

Сейчас управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта энергетики и связи закупает пятнадцати стоек с локтевым диспансером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицах Ноябрьска установят системы для дезинфекции рук
В Ноябрьске тест на COVID-19 можно сдать в шести медучреждениях
В Новом Уренгое грубияна оштрафовали за оскорбление полицейского
Глава Салехарда провел онлайн-встречу с предпринимателями
В Новом Уренгое завели уголовное дело о сбыте фальшивых денег
Новоуренгойцам о результатах теста COVID-19 сообщит робот
На Ямале действуют два лесных пожара
В Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов
В Новом Уренгое ночью тушили пожар в многоквартирнике
В Салехарде многодетная мать поблагодарила мэра за песочницу
Ямальская детвора отдохнет в Краснодарском крае на неделю дольше
Житель Лабытнанги зарезал брата, приехавшего в гости
Строительство инфекционных госпиталей на Ямале взяли под видеонаблюдение
Ямальских призывников в Крыму и Новороссийске может стать вдвое больше
На дороге Коротчаево – Новый-Уренгой завершают строительство четырех мостов
На трассе Сургут-Салехард за день произошло два ДТП с пострадавшими
В Новом Уренгое прошли рейды по проверке обсерваторов
Из Салехарда отправился «Читающий теплоход»
В Новом Уренгое пострадал байкер, спровоцировавший ДТП
Погода на Ямале 27 июля: пасмурно, местами дожди
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 июля 2020 года составило 10414 человек
Погода на Ямале 26 июля: тепло и пасмурно
Работы по замене сетей в Салехарде близки к завершению
Жителей Пуровского района призвали соблюдать запрет на купание
На Ямале контролируется законность при реализации нацпроектов
В Пуровском районе выбирают проекты парка на «Окуневке» и сквера на улице Ленина
Погода на Ямале 25 июля: выходной сулит тепло
В Ноябрьске включают уличное освещение