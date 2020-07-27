27 Июль 2020 2020-07-27T15:37:39+03:00

В Ноябрьске тест на COVID-19 можно сдать в шести медучреждениях Фото: yanao.ru

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В Ноябрьске уже в шести медицинских учреждениях можно протестироваться на COVID-19. К ранее действующим лабораториям присоединился медицинский центр «МедикПроф». Тест проводится методом (ПЦР) полимеразной цепной реакции. Результат выдают на третий - четвертый день. Запись на тестирование производится заблаговременно.

В администрации города напомнили, что в связи с пандемией граждане, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывшие из отпуска (лечения) должны пройти лабораторное обследование не более чем за три календарных дня до дня выхода на работу.

Граждане должны быть без симптомов ОРВИ, а также не находиться на карантине по контакту с больными коронавирусом. При сдаче теста личные средства индивидуальной защиты – маска, перчатки – обязательны.

ИСТОЧНИК KP.RU