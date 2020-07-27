В Новом Уренгое грубияна оштрафовали за оскорбление полицейского

27 Июль 2020 2020-07-27T15:31:03+03:00

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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление сотрудников полиции. Инцидент произошел 14 марта 2020 года. Ранее судимый 25-летний мужчина нарушил правила дорожного движения. При оформлении постановления он стал вести себя агрессивно и в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудников ДПС, выражаясь в их адрес нецензурной бранью

Уголовное дело расследовалось по статье «Оскорбление представителя власти», сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В результате суд вынес решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Правоохранители напоминают, что оскорбление представителя власти по закону наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU