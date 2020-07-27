Глава Салехарда провел онлайн-встречу с предпринимателями

27 Июль 2020 2020-07-27T14:23:29+03:00

Глава города поблагодарил их за помощь, оказанную в период пандемии

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В Салехарде накануне Дня торговли мэр Алексей Титовский в формате видео-конференц-связи пообщался с местными предпринимателями. Участие во встрече приняли более 20 представителей бизнеса. Глава города поблагодарил их за помощь, оказанную в период пандемии, а также ответил на вопросы, связанные с оказанием разных форм поддержки.

Градоначальник обратился к владельцам торговых точек с просьбой внимательно следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других требований профилактики, отметив, что во многие торговые сети салехардцы уже не заходят без масок, понимая, что это важно.

Титовский напомнил, что на уровне муниципалитета действует такая мера поддержки, как компенсация части затрат субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания в сумме до 200 тысяч рублей.

- Пока предпринимателям в сфере бытовых будет предоставлена компенсация расходов за коммунальные услуги понесенных в период «простоя». Практически обнулена арендная ставка по муниципальному и государственному имуществу, в том числе земельных участков, - уточнил начальник управление экономики Администрации Салехарда Руслан Юсупов

Алексей Титовский пригласил предпринимателей присоединиться к подготовке Дня города, выразив надежду, что к сентябрю закончится режим повышенной готовности.

- Чуть позже мы предложим вам определенные площадки, где смогут выставить свою продукцию представители сферы торговли, – рассказал глава Салехарда.

Кроме того, градоначальник рассказал о конкурсе «Цветущий город» и пригласил представителей бизнеса принять в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU