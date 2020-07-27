В Новом Уренгое завели уголовное дело о сбыте фальшивых денег

27 Июль 2020 2020-07-27T14:07:04+03:00

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В Новом Уренгое из оборота изъяты поддельные деньги. Сообщение от кассира банка о фальшивке поступило в дежурную часть ОМВД 25 июля 2020 года. При пересчете денежных средств, поступивших из организаций, была выявлена купюра номиналом 5 тыс. рублей, вызывающая сомнение в подлинности.

На место прибила следственно-оперативная группа и изъяла вышеуказанную купюру, которую потом направила ее на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Экспертиза подтвердила, что представленная на исследование денежная купюра изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Банка России, а с использованием цветной копировально-множительной техники, путем комбинирования способа струйной и электрофотографической печати.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU