На Ямале действуют два лесных пожара

27 Июль 2020 2020-07-27T12:10:58+03:00

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В Пуровском и Надымском районе горят леса. Два очага природных пожаров зарегистрировано на Ямале сегодня, 27 июля. По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, площадь возгорания 4,4 га государственного лесного фонда.

Как сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, 3,2 га леса тушат в Таркосалинском лесничестве. Еще одно возгорание возникло на площади 1,2 га в Надымском лесничестве.

Всего с начала пожароопасного периода 2020 года на территории округа зарегистрировано 56 очагов природных пожаров на общей площади 1624,3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU