2020-07-27T12:03:26+03:00
Общество

В Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов

В план включено обследование 90 объектов
Анна Полякова
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В Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверили доступность городской среды для инвалидов Фото: salekhard.org
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В Салехарде рабочая группа проверила 48 объектов социальной инфраструктуры на предмет адаптации городской среды для маломобильных граждан. Внимание уделяли соблюдению беспрепятственного доступа салехардцев к объектам транспортной и соцобъектам. А именно тому, чтобы спуск с тротуара был пологий, без впадин, пути хорошо просматривались и имели определенное расстояние от общественных зданий до транспорта.

Все имеющиеся недочеты рабочая группа внесет в протокол и направит в ответственные организации. Всего в план работы включено обследование 90 объектов. До 1 августа необходимо проверить ещё 42 городских объекта, в том числе относящихся к местам отдыха, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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