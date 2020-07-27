В Новом Уренгое ночью тушили пожар в многоквартирнике Фото: 89.mchs.gov.ru

В Новом Уренгое в районе Коротчаево ночью с 26 на 27 июля горел жилой многоквартирный дом. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании по улице Конева поступило в пожарную часть в 22 часа 31 минуту.

Когда прибыли спасатели, полыхал чердак на площади 40 квадратных метров. Жильцы дома самостоятельно вышли из здания до прибытия пожарных. Дом деревянный, а как показывает практика, в домах такого типа пожар распространяется за очень короткий промежуток времени. Почти 4 часа потребовалось для того, чтобы потушить огонь.

В 02 часа 20 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Огнем поврежден дом на площади 200 квадратных метров.

В тушении принимали участие 20 человек, в распоряжении которых блыо 5 единиц спецтехники МЧС. Причина пожара, материальный ущерб и виновное лицо устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС РОссии по ЯНАО.