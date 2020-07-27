В Салехарде многодетная мать поблагодарила мэра за песочницу
Жительница Салехарда, многодетная мать Наталья Ушакова, призналась, что не ожидала, что на ее просьбу в соцсети так оперативно отреагируют.
Жительница ямальской столицы написала обращение в аккаунт главы города в одной из популярных социальных сетей, рассказав о ситуации во дворе дома №6 на улице Губкина.
Здесь много «маленьких» жителей, но комфорта на детской игровой площадке не было. Качели заросли высокой травой, обшарпанные скамейки утратили былой вид, а в сломанной песочнице совсем не осталось песка.
После публичного обращения управляющая компания свои обязательства перед жителями тут же выполнила. Лавочки покрашены, а песочница, как и полагается, стала полной песка.
- Не ожидала, что на мое обращение так быстро отреагируют. Большое спасибо, городским властям и лично, Алексею Титовскому. Что не пропускает мимо, такие просьбы, а реагирует, как и положено главе города, - поблагодарила городские власти за незамедлительную реакцию мама троих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU