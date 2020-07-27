2020-07-27T10:51:10+03:00
Общество

В Салехарде многодетная мать поблагодарила мэра за песочницу

Горожанка призналась, что не ожидала такой быстрой реакции на ее просьбу
Анна Полякова
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В Салехарде многодетная мать поблагодарила мэра за песочницу Фото: salekhard.orgВ Салехарде многодетная мать поблагодарила мэра за песочницу Фото: salekhard.org
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Жительница Салехарда, многодетная мать Наталья Ушакова, призналась, что не ожидала, что на ее просьбу в соцсети так оперативно отреагируют.

Жительница ямальской столицы написала обращение в аккаунт главы города в одной из популярных социальных сетей, рассказав о ситуации во дворе дома №6 на улице Губкина.

Здесь много «маленьких» жителей, но комфорта на детской игровой площадке не было. Качели заросли высокой травой, обшарпанные скамейки утратили былой вид, а в сломанной песочнице совсем не осталось песка.

После публичного обращения управляющая компания свои обязательства перед жителями тут же выполнила. Лавочки покрашены, а песочница, как и полагается, стала полной песка.

- Не ожидала, что на мое обращение так быстро отреагируют. Большое спасибо, городским властям и лично, Алексею Титовскому. Что не пропускает мимо, такие просьбы, а реагирует, как и положено главе города, - поблагодарила городские власти за незамедлительную реакцию мама троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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