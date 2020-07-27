2020-07-27T10:42:24+03:00
Общество

Ямальская детвора отдохнет в Краснодарском крае на неделю дольше

Смена в «Премьере» продлена
Анна Полякова
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Ямальская детвора отдохнет в Краснодарском крае на неделю дольше Фото: salekhard.orgЯмальская детвора отдохнет в Краснодарском крае на неделю дольше Фото: salekhard.org
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Смена в культурно-оздоровительном центре «Премьера» (г. Анапа, Краснодарский край) продлена до трех недель и пройдет с 3 по 23 августа. Все дети отправятся на отдых за счёт средств регионального бюджета: оплачивается полностью дорога до места отдыха и обратно, а также сама путёвка.

Напомним, что заявочная кампания продолжается для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), относящихся к особо нуждающимся и социально незащищенным категориям. Принимаются заявления на отдых детей работников ямальских медицинских организаций, оказывающих помощь больным коронавирусом.

В «Премьере» дети будут находиться под присмотром наставников из «Содружества вожатых Ямала», настоящих профессионалов своего дела, чей опыт неоднократно подтверждался в работе с ямальскими детьми в различных лагерях, где отдыхали юные северяне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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