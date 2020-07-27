Житель Лабытнанги зарезал брата, приехавшего в гости

27 Июль 2020 2020-07-27T10:05:52+03:00

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В Лабытнанги 21-летнего местного жителя подозревают в убийстве родного старшего брата, который приехал в гости. Тело несчастного с коло-резанными ранениями нашли 25 июля 2020 года в квартире дома по ул. Карьерная.

В ходе следствия выяснилось, что накануне 24-летний ямалец участвовал в застолье, которое длилось всю ночь. К утру пьянка закончилась конфликтом. 21-летний хозяин квартиры схватил нож и ранил им брата в бедро. После этого он сам и присутствовавшие в квартире гости вызвали скорую помощь. Однако спасти истекавшего кровью брата медики не успели, он скончался.

Молодому лабытнангцу предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU