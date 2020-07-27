Строительство инфекционных госпиталей на Ямале взяли под видеонаблюдение

27 Июль 2020 2020-07-27T09:37:53+03:00

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На строительных площадках ЯНАО в Салехарде и Новом Уренгое, где начали возводить инфекционные госпиталя на 100 и 200 мест, в июле подключили облачную охрану. Камеры видеонаблюдения полностью охватывают участки, на которых ведутся работы, обеспечивая для наблюдателей практически стопроцентный обзор.

Как отмечают в правительстве ЯНАО, так проще контролировать работу бригад, сроки поставок материалов и скорость возведения объектов.

- Камеры видеонаблюдения позволят нам оперативно отслеживать ход и качество строительных работ. Уже осенью 2020 года подрядчик должен сдать объекты. Строители работают в ускоренном темпе. Несмотря на сжатые сроки, в Новом Уренгое, например, строительство идёт с небольшим опережением, - рассказал заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов.

Система позволяет наблюдать за картинкой в режиме реального времени 24 часа в сутки. Делать это можно из любой точки мира, где есть интернет. С начала года камерами оборудованы несколько десятков строящихся объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU