На дороге Коротчаево – Новый-Уренгой завершают строительство четырех мостов
Реконструкция участка автодороги от Коротчаево до Нового Уренгоя идет полным ходом. Как сообщает администрация Пуровского района, к завершению подходят работы по строительству четырех из шести новых мостов. Два из них полностью готовы, работы еще на двух близки в финалу.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране работа идет в интенсивном режиме.Запустить движение по новому направлению и по новым мостовым сооружениям планируется в ближайшее время.
Взамен десяти ранее существовавших мостов устроены водопропускные трубы большого диаметра. Ведутся работы по рекультивации временных объездов. На спрямлениях и подходах к мостам рабочие приступили к подготовке щебеночного основания под асфальтобетон.
За три года в рамках реконструкции дорожникам необходимо привести в порядок 67,3 км трассы, в том числе 32 мостовых сооружения. Работы ведутся в соответствии с графиками.
- Подрядчиком, по результатам строительного сезона 2020, будет предъявлено к приемке в эксплуатацию 34 км реконструированной трассы, - отметил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.
ИСТОЧНИК KP.RU