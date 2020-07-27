2020-07-27T10:13:19+03:00
Экономика

На дороге Коротчаево – Новый-Уренгой завершают строительство четырех мостов

Запустить движение планируется в ближайшее время
Анна Полякова
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На дороге Коротчаево – Новый-Уренгой завершают строительство четырех мостов Фото: Администрация Пуровского районаНа дороге Коротчаево – Новый-Уренгой завершают строительство четырех мостов Фото: Администрация Пуровского района
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Реконструкция участка автодороги от Коротчаево до Нового Уренгоя идет полным ходом. Как сообщает администрация Пуровского района, к завершению подходят работы по строительству четырех из шести новых мостов. Два из них полностью готовы, работы еще на двух близки в финалу.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране работа идет в интенсивном режиме.Запустить движение по новому направлению и по новым мостовым сооружениям планируется в ближайшее время.

Взамен десяти ранее существовавших мостов устроены водопропускные трубы большого диаметра. Ведутся работы по рекультивации временных объездов. На спрямлениях и подходах к мостам рабочие приступили к подготовке щебеночного основания под асфальтобетон.

За три года в рамках реконструкции дорожникам необходимо привести в порядок 67,3 км трассы, в том числе 32 мостовых сооружения. Работы ведутся в соответствии с графиками.

- Подрядчиком, по результатам строительного сезона 2020, будет предъявлено к приемке в эксплуатацию 34 км реконструированной трассы, - отметил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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