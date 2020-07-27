2020-07-27T08:30:38+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард за день произошло два ДТП с пострадавшими

Травмы получили три человека
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард за день произошло два ДТП с пострадавшими Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард за день произошло два ДТП с пострадавшими Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На трассе Сургут-Салехард два ДТП с пострадавшими случилось 25 июля. Сначала около 16:00 часов на 971 километре столкнулись два внедорожника. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» выехал на встречку, где столкнулся с «Тойота Лэнд Крузер Прадо». В результате травмы получил водитель первого автомобиля, спровоцировавший ДТП.

Около 22 часов 00 минут на 714 километре автомобиль «Митсубиси» вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость для движения, не справился с рулевым управлением. В ДТП пострадали водитель и пассажир, оба госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в трех из них пострадали люди. Четыре человека получили травмы. С начала 2020 года в 2701 зарегистрированном ДТП погибло 24 человека и 257 травмированы, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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