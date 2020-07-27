В Новом Уренгое прошли рейды по проверке обсерваторов

27 Июль 2020 2020-07-27T07:29:07+03:00

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В Новом Уренгое с 5 по 23 июля работники 4 отряда совместно с представителями Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО провели рейды по соблюдению требований временной изоляции.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, в ходе рейдов специалисты также проверили противопожарное состояние обсерваторов для вахтовых работников предприятий, которые не проживают на территории ЯНАО.

В ведомстве пояснили, что месторождения нефти и газа – объекты повышенной пожарной опасности. Пожары на производственных объектах и нефтегазовых месторождениях – особая, высшая категория сложности. Пожарные работают на них вахтовым методом и «держать строй» здесь не менее важно.

ИСТОЧНИК KP.RU