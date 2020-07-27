Из Салехарда отправился «Читающий теплоход»

27 Июль 2020 2020-07-27T07:06:05+03:00

Пассажирам теплоходов предлагали более 200 экземпляров книг и выпусков газет

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На причале речного вокзала Салехарда в минувшие выходные состоялась акция «Читающий теплоход». Ее инициатором вступил начинающий местный автор Дмитрий Кельчин.

По пути следования пассажирам теплоходов «Рем Вяхирев» и «Виктор Черномырдин», отправлявшихся в Шурышкарский и Ямальский районы, предлагали более 200 экземпляров книг и выпусков газет. Мероприятие организовал окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера в рамках Международного Дня коренных народов мира.

Среди предлагаемых к чтению изданий – книга «Камень с надписью» легендарного ненецкого писателя Леонида Лапцуя, выпуски окружных газет «Няръяна Нгэрм» и «Лух Авт», книги «Овас мувев щащты сыйт» (Мотивы северной Земли) и «У синеводной Оби» Зинаиды Лонгортовой, а также 90 экземпляров книг «Мосты шамана» Дмитрия Кельчина.

ИСТОЧНИК KP.RU