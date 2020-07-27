2020-07-27T06:56:41+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое пострадал байкер, спровоцировавший ДТП

Мотоциклист, получивший травмы, госпитализирован
Анна Полякова
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В Новом Уренгое пострадал байкер, спровоцировавший ДТП Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое пострадал байкер, спровоцировавший ДТП Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое водитель мотоцикла «Хонда» пострадал в ДТП на улице Таежная. Авария произошла около 12 часов 40 минут 25 июля. Как сообщает Госавтоинспекция, байкер при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра. В результате врезался в попутно движущийся автомобиль «Тойота», который приступил к повороту налево. Мотоциклист госпитализирован.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в трех из них пострадали люди. Четыре человека получили травмы. С начала 2020 года в 2701 зарегистрированном ДТП погибло 24 человека и 257 травмированы, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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