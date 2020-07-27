Погода на Ямале 27 июля: пасмурно, местами дожди
В понедельник, 27 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.
В Ноябрьске + 13 градусов, пасмурно, периодически дождь, ветер северный 5 м/с.
В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.
В Надыме +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.
В Губкинском +13 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северный 6 м/с.
В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер северный 5 м/с.
В Муравленко +13 градусов, пасмурно, периодически - дождь. Ветер северный 6 м/с.
В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU