Погода на Ямале 27 июля: пасмурно, местами дожди

27 Июль 2020 2020-07-27T05:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске + 13 градусов, пасмурно, периодически дождь, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.

В Надыме +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер северный 5 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, периодически - дождь. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU