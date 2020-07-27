2020-07-27T05:20:00+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 июля: пасмурно, местами дожди

Температура воздуха +13 ... +15 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 27 июля: пасмурно, местами дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 27 июля: пасмурно, местами дожди Фото: pixabay.com
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В понедельник, 27 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске + 13 градусов, пасмурно, периодически дождь, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северный 7 м/с.

В Надыме +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, пасмурно, дождь – во второй половине дня, ветер северный 5 м/с.

В Муравленко +13 градусов, пасмурно, периодически - дождь. Ветер северный 6 м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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