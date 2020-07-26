Погода на Ямале 26 июля: тепло и пасмурно
В воскресенье, 26 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-восточный 5-7 м/с.
В Ноябрьске + 18 градусов, малооблачно, осадки не прогнозируются, ветер северный 4-5 м/с.
В Новом Уренгое +17 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 7-8 м/с.
В Надыме +18 градусов, облачно, без осадков, ветер северный 5-6 м/с.
В Губкинском +18 градусов, солнечно, без осадков, ветер северный 5-6 м/с.
В Тарко-Сале +17 градусов, облачно, без осадков, ветер северный 5 м/с.
В Муравленко +18 градусов, пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный 5 м/с.
В Лабытнанги +19 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU