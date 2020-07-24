На Ямале от мусора очистили зоны отдыха

24 Июль 2020 2020-07-24T15:37:12+03:00

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На территории лесного фонда Ямальского лесничества прошла экологическая акция «Чистый лес». Почти десяток зон отдыха и прилегающих к ним территорий привели в порядок. В уборке принимали участие сотрудники департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО совместно с окружным автономным учреждением «Леса Ямала».

Как ранее сообщалось, в начале лета пять беседок были установлены в лесах вдоль трассы от Салехарда до Аксарки. Ещё одну беседку оборудовали в лесу неподалеку от Горнокнязевска. Благоустроенные площадки создавались на излюбленных салехардцами местах, которые также пользуются популярностью и у туристов, пояснили в правительстве ЯНАО.

К сожалению, не приезжающие сюда, считают обязательным убирать за собой мусор. В результате только в июне на территории лесного фонда Ямальского лесничества силами ОАУ «Леса Ямала» было ликвидировано 4 несанкционированные свалки мусора объёмом около 4,5 кубометров.

- За сегодня усилиями участников акции нам удалось собрать сотни пакетов мусора, который оставили недобросовестные граждане после пикников и прогулок на природе. Весь мусор, по соглашению с администрацией города Салехард, мы вывезли на полигон ТБО, - рассказала заместитель генерального директора ОАУ «Леса Ямала» Алёна Ибрагимова.

Она также отметила, что оставленный мусор не только несёт угрозу возникновения лесных пожаров, но ухудшает экологию и просто губит лес.

ИСТОЧНИК KP.RU