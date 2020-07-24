В соцсети распространяют фейк о гибели любимого пса мэра Ноябрьска
Сообщение о трагической гибели йоркширского терьера главы Ноябрьска Алексея Романова молниеносно распространилась в соцсети. В нем говорится, что шесть бездомных собак растерзали бедного питомца по кличке Ришар, на глазах хозяина. Вступив в неравный бой, пес спас мэра, который успел сесть в автомобиль и не пострадал.
Якобы сам градоначальник рассказал эту историю на пресс-конференции, посвященной ужесточению политики властей по отношению к бездомным псам.
«По словам мэра, пришла пора навести порядок в вопросе безопасности горожан от агрессивных животных. Стаи собак стали представлять угрозу не только простым жителям, но даже ВИП-персонам», - говорится в сообщении, которое взволновало земляков.
Горожане успели пожалеть отважную собачку, выразить сочувствие мэру, обсудить проблему брошенных животных. Однако сообщение о «храбром шевалье, который накинулся на животных, защищая мэра от псов», оказалось фейком.
Представители администрации города, заметив не соответствующую действительности информацию, тут же отреагировали.
- Администрацией города будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства за распространение недостоверной информации,- заявили власти города.
ИСТОЧНИК KP.RU