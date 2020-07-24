2020-07-24T15:19:26+03:00
Общество

В соцсети распространяют фейк о гибели любимого пса мэра Ноябрьска

Администрация города обещает принять соответствующие меры
Анна Полякова
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В соцсети распространяют фейк о гибели любимого пса мэра Ноябрьска Фото: группа "|НТН| НЕтипичный Ноябрьск" vk.comВ соцсети распространяют фейк о гибели любимого пса мэра Ноябрьска Фото: группа "|НТН| НЕтипичный Ноябрьск" vk.com
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Сообщение о трагической гибели йоркширского терьера главы Ноябрьска Алексея Романова молниеносно распространилась в соцсети. В нем говорится, что шесть бездомных собак растерзали бедного питомца по кличке Ришар, на глазах хозяина. Вступив в неравный бой, пес спас мэра, который успел сесть в автомобиль и не пострадал.

Якобы сам градоначальник рассказал эту историю на пресс-конференции, посвященной ужесточению политики властей по отношению к бездомным псам.

«По словам мэра, пришла пора навести порядок в вопросе безопасности горожан от агрессивных животных. Стаи собак стали представлять угрозу не только простым жителям, но даже ВИП-персонам», - говорится в сообщении, которое взволновало земляков.

Горожане успели пожалеть отважную собачку, выразить сочувствие мэру, обсудить проблему брошенных животных. Однако сообщение о «храбром шевалье, который накинулся на животных, защищая мэра от псов», оказалось фейком.

Представители администрации города, заметив не соответствующую действительности информацию, тут же отреагировали.

- Администрацией города будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства за распространение недостоверной информации,- заявили власти города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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