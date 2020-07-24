На Ямале появилась интерактивная карта сельского хозяйства

24 Июль 2020 2020-07-24T14:39:55+03:00

Ресурс будет дополняться и дорабатываться для удобства пользователей

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На Ямале заработала интерактивная карта «Сельхозтоваропроизводители ЯНАО». Новый сервис объединяет сведения об организациях АПК, работающих в регионе. Теперь данные о сельхозпроизводителях региона теперь доступны в Единой картографической системе округа.

Это совместный проект органов власти, который представляет собой геопортал полезных социальных сервисов. Как пояснил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских, это своеобразная презентация АПК округа, его ключевых направлений и возможностей.

На интерактивной карте можно увидеть место расположения предприятия с указанием его адреса и контактов, ознакомиться с производимой продукцией, найти точки ее реализации.

Создание интерактивной карты сельхозтоваропроизводителей Ямала предваряет большую работу над проектом департамента агропромышленного комплекса «Цифровая витрина АПК».

Важно отметить, что сельское хозяйство в целом по стране сегодня нацелено на цифровую трансформацию. Она подразумевает не только внедрение современных технологий на производствах, но и перевод различных государственных услуг в электронный вид, формирование систем по сбору и анализу отраслевых данных, а также развитие информационных сервисов.

Карта будет полезна гостям Ямала, представителям оптовой и розничной торговли и всем, кто интересуется развитием сельского хозяйства в регионе. Карта будет дополняться и дорабатываться для удобства пользователей, обратная связь приветствуется.

«Это своеобразная презентация агропромышленного комплекса округа, его ключевых направлений и возможностей. Карта будет полезна гостям Ямала, представителям оптовой и розничной торговли и всем, кто интересуется развитием сельского хозяйства в регионе», - рассказал Александр Земских, заместитель директора департамента АПК ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU