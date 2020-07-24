2020-07-24T14:39:55+03:00
Экономика

На Ямале появилась интерактивная карта сельского хозяйства

Ресурс будет дополняться и дорабатываться для удобства пользователей
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале появилась интерактивная карта сельского хозяйства Фото: yanao.ruНа Ямале появилась интерактивная карта сельского хозяйства Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале заработала интерактивная карта «Сельхозтоваропроизводители ЯНАО». Новый сервис объединяет сведения об организациях АПК, работающих в регионе. Теперь данные о сельхозпроизводителях региона теперь доступны в Единой картографической системе округа.

Это совместный проект органов власти, который представляет собой геопортал полезных социальных сервисов. Как пояснил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских, это своеобразная презентация АПК округа, его ключевых направлений и возможностей.

На интерактивной карте можно увидеть место расположения предприятия с указанием его адреса и контактов, ознакомиться с производимой продукцией, найти точки ее реализации.

Создание интерактивной карты сельхозтоваропроизводителей Ямала предваряет большую работу над проектом департамента агропромышленного комплекса «Цифровая витрина АПК».

Важно отметить, что сельское хозяйство в целом по стране сегодня нацелено на цифровую трансформацию. Она подразумевает не только внедрение современных технологий на производствах, но и перевод различных государственных услуг в электронный вид, формирование систем по сбору и анализу отраслевых данных, а также развитие информационных сервисов.

Карта будет полезна гостям Ямала, представителям оптовой и розничной торговли и всем, кто интересуется развитием сельского хозяйства в регионе. Карта будет дополняться и дорабатываться для удобства пользователей, обратная связь приветствуется.

«Это своеобразная презентация агропромышленного комплекса округа, его ключевых направлений и возможностей. Карта будет полезна гостям Ямала, представителям оптовой и розничной торговли и всем, кто интересуется развитием сельского хозяйства в регионе», - рассказал Александр Земских, заместитель директора департамента АПК ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соцсети распространяют фейк о гибели любимого пса главы Ноябрьска
На Ямале появилась интерактивная карта сельского хозяйства
В Новом Уренгое возводят многоуровневый путепровод
Полицейские ищут мошенников, укравших у ноябрян больше 300 тысяч рублей
В Салехарде прошли проверку ещё три детских учреждения
Новоуренгоец, пнувший полицейского в психдиспансере, отделался штрафом
В Салехарде капитально ремонтируют 10 многоквартирников
«Брокеры» выманили у жительницы Салехарда 1,7 млн рублей
Самый активный житель Губкинского за любовь к спорту получит велосипед
Власти Ноябрьска опубликовали прощальные фото домов, готовых к сносу
На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе
В Салехарде утонула женщина, не справившись с течением
На Ямале молодой сельчанин едва не убил двух подростков
На улицах Ноябрьска появится более 300 новых светильников
Детские площадки Салехарда общественники проверили на безопасность
В Губкинском пассажир грузовика получил травмы в ДТП с иномаркой
В Лабытнанги на улицах появились необычные объявления со смайликами
Погода на Ямале 24 июля: пасмурно, но без осадков
В Губкинском отремонтируют дворы и расширят проезды