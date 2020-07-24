В Новом Уренгое возводят многоуровневый путепровод

24 Июль 2020 2020-07-24T13:39:15+03:00

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В Новом Уренгое в районе ПММК-9 строят многоуровневую транспортную развязку. Путепровод откроют для проезда транспорта в 4 квартале 2021 года. На объекте трудится более 30 человек.

В ближайшее время начнется отсыпка и обустройство земляного полотна к первой опоре будущего путепровода. Транспортная развязка обеспечит беспрепятственный проезд грузовых поездов, снабжающих материалами Северный широтный ход и существенно разгрузит городские дороги. Общая протяженность многоуровневой развязки, включая съезды — около 9 километров. Больше полутора километров из них — основной ход, сообщили в администрации города.

В связи с проведением работ на объекте автомобилистам рекомендуется осуществлять объезд по временно обустроенным двум железнодорожным переездам и участку вдоль закрытого участка автомобильной дороги, улицам Магистральной, Железнодорожной,Таежной, Арктической, Сибирской и проезду 6-П в Западной промзоне.

ИСТОЧНИК KP.RU