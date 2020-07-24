2020-07-24T12:59:07+03:00
Происшествия

Полицейские ищут мошенников, укравших у ноябрян больше 300 тысяч рублей

Горожанам звонили "сотрудники банковских учреждений"
Анна Полякова
Поделиться:
Полицейские ищут мошенников, укравших у ноябрян больше 300 тысяч рублейПолицейские ищут мошенников, укравших у ноябрян больше 300 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ноябрьске возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. 22 июля 2020 года в дежурную часть полиции обратились три человека, с заявлениями о том, что с их банковских карт неизвестными были списаны денежные средства.

Во всех трех случаях горожанам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковских учреждений и сообщили, что с их счетов осуществляется списание денежных средств.

Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств, аферисты завладели данными банковских карт и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате с банковских карт местных жителей были списаны денежные средства в сумме более 347 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности причастных к совершению данных противозаконных действий.

Правоохранители рекомендуют для разрешения вопросов, связанных с банковскими картами, звонить по телефону «горячей линии», либо обращаться непосредственно в филиалы банковских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соцсети распространяют фейк о гибели любимого пса главы Ноябрьска
На Ямале появилась интерактивная карта сельского хозяйства
В Новом Уренгое возводят многоуровневый путепровод
Полицейские ищут мошенников, укравших у ноябрян больше 300 тысяч рублей
В Салехарде прошли проверку ещё три детских учреждения
Новоуренгоец, пнувший полицейского в психдиспансере, отделался штрафом
В Салехарде капитально ремонтируют 10 многоквартирников
«Брокеры» выманили у жительницы Салехарда 1,7 млн рублей
Самый активный житель Губкинского за любовь к спорту получит велосипед
Власти Ноябрьска опубликовали прощальные фото домов, готовых к сносу
На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе
В Салехарде утонула женщина, не справившись с течением
На Ямале молодой сельчанин едва не убил двух подростков
На улицах Ноябрьска появится более 300 новых светильников
Детские площадки Салехарда общественники проверили на безопасность
В Губкинском пассажир грузовика получил травмы в ДТП с иномаркой
В Лабытнанги на улицах появились необычные объявления со смайликами
Погода на Ямале 24 июля: пасмурно, но без осадков
В Губкинском отремонтируют дворы и расширят проезды