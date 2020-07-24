24 Июль 2020 2020-07-24T12:59:07+03:00

Полицейские ищут мошенников, укравших у ноябрян больше 300 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. 22 июля 2020 года в дежурную часть полиции обратились три человека, с заявлениями о том, что с их банковских карт неизвестными были списаны денежные средства.

Во всех трех случаях горожанам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковских учреждений и сообщили, что с их счетов осуществляется списание денежных средств.

Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств, аферисты завладели данными банковских карт и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате с банковских карт местных жителей были списаны денежные средства в сумме более 347 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности причастных к совершению данных противозаконных действий.

Правоохранители рекомендуют для разрешения вопросов, связанных с банковскими картами, звонить по телефону «горячей линии», либо обращаться непосредственно в филиалы банковских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU