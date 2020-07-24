В Салехарде прошли проверку ещё три детских учреждения
В Салехарде 24 июля образовательная комиссия проверила детский сад «Светлячок», центр детского творчества «Надежда» и центр внешкольной работы.
С 3 июля, каждую пятницу муниципальная комиссия проводит приемку образовательных организаций к новому учебному году. Работы идут по плану, осуществляются в соответствии с графиком, завершатся 15 августа.
Комиссия основательно подходит к осмотру, начиная от противопожарной и антитеррористической безопасности, до обеспеченности образовательного процесса методической литературой и оборудованием. Ответственные структурные подразделения соблюдают все меры предосторожности.
- Во время осмотра, если и выявляются какие-то недочеты, мы стараемся их устранить своевременно. Пока замечаний и грубых нарушений у нас не выявлено, - пояснила начальник департамента образования администрации города Оксана Казыева.
В учреждениях проведены ремонтные работы, а также приобретено новое оборудование. В детском саду «Светлячок» закупили интерактивный куб и логопедический стол, в центре детского творчества «Надежда» - электророяль, подставки для инструментов и оборудование для гончарного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU