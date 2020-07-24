2020-07-24T12:47:49+03:00
Общество

В Салехарде прошли проверку ещё три детских учреждения

Замечаний и грубых нарушений не выявлено
Анна Полякова
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В Салехарде прошли проверку ещё три детских учреждения Фото: salekhard.orgВ Салехарде прошли проверку ещё три детских учреждения Фото: salekhard.org
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В Салехарде 24 июля образовательная комиссия проверила детский сад «Светлячок», центр детского творчества «Надежда» и центр внешкольной работы.

С 3 июля, каждую пятницу муниципальная комиссия проводит приемку образовательных организаций к новому учебному году. Работы идут по плану, осуществляются в соответствии с графиком, завершатся 15 августа.

Комиссия основательно подходит к осмотру, начиная от противопожарной и антитеррористической безопасности, до обеспеченности образовательного процесса методической литературой и оборудованием. Ответственные структурные подразделения соблюдают все меры предосторожности.

- Во время осмотра, если и выявляются какие-то недочеты, мы стараемся их устранить своевременно. Пока замечаний и грубых нарушений у нас не выявлено, - пояснила начальник департамента образования администрации города Оксана Казыева.

В учреждениях проведены ремонтные работы, а также приобретено новое оборудование. В детском саду «Светлячок» закупили интерактивный куб и логопедический стол, в центре детского творчества «Надежда» - электророяль, подставки для инструментов и оборудование для гончарного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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