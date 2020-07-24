Новоуренгоец, пнувший полицейского в психдиспансере, отделался штрафом

24 Июль 2020 2020-07-24T11:55:29+03:00

Рецидивисту пришлось раскошелиться на 20 тысяч рублей

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Жителю Нового Уренгоя вынесли приговор за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел 18 мая 2020 года в психоневрологическом диспансере.

Ранее судимый мужчина 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал вести себя агрессивно в отношении сотрудника патрульно-постовой службы. Пьяный новоуренгоец пнул полицейского в живот.

Судом вынес решение о признании гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция Нового Уренгоя разъясняет, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей - является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU