В Салехарде капитально ремонтируют 10 многоквартирников

24 Июль 2020 2020-07-24T11:43:07+03:00

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В Салехарде продолжается капитальный ремонт жилфонда. В рамках региональной программы 2020 года в окружной столице выполняются работы в 10 многоквартирных домах. Дата завершения работ по контрактам до 31.08.2020 г. Сроки проведения работ выдерживаются всеми подрядными организациями. Отставаний по графику работ – нет.

Так в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Мира, д.2 проводится капремонт крыши. Рабочие произвели демонтаж поверхности кровли с дальнейшим устройством новой выравнивающей стяжки и ее гидроизоляции. На сегодняшний день работы выполнены на 45%.

ИСТОЧНИК KP.RU