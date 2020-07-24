2020-07-24T11:36:36+03:00
Происшествия

«Брокеры» выманили у жительницы Салехарда 1,7 млн рублей

Женщина верила, что незнакомцы научат ее совершать сделки на валютном рынке
Анна Полякова
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«Брокеры» выманили у жительницы Салехарда 1,7 млн рублей Фото: pixabay.com«Брокеры» выманили у жительницы Салехарда 1,7 млн рублей Фото: pixabay.com
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В Салехарде расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве. Доверчивая 35-летняя местная жительница лишилась 1 млн.750 тыс. рублей. В начале июня ей позвонил неизвестный мужчина, который представился представителем брокерской компании . Он рассказал о том, как он стал богатым и успешным, после чего предложил женщине последовать его примеру и принимать участие в брокерских сделках.

Мужчина обещал помочь во всем разобраться и помогать совершать сделки на валютном рынке, а за свои услуги попросил 10 процентов от прибыли. Обрадовавшись выгодным условиям, женщина подписала контракт с мошенниками сроком на 30 дней.

Аферисты убедили женщину, что для получения прибыли и участия в сделках нужно зарегистрироваться на сайте брокерской компании. Она так и сделал, после чего перечислила 15 тыс. рублей. Кроме этого, она установила программу, с помощью которой злоумышленники получили удаленный доступ к ее компьютеру и телефону.

По истечению срока контракта, северянка увидела, что ее счета на сайте брокерской компании стали отрицательными. Мошенники убедили женщину пополнить указанные ими счета, зарегистрированные на физических лиц и продолжать совершать сделки, при этом имея доступ к ее аккаунту, ежедневно меняли пароль при совершении каких-либо сделок.

В результате с момента регистрации на сайте брокерской компании она перевела на счет мошенников 1 млн.750 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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