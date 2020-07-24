2020-07-24T10:51:38+03:00
Общество

Самый активный житель Губкинского за любовь к спорту получит велосипед

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать видео занятий спортом дома или на улице
Анна Полякова
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Самый активный житель Губкинского за любовь к спорту получит велосипед Фото: Администрация города ГубкинскогоСамый активный житель Губкинского за любовь к спорту получит велосипед Фото: Администрация города Губкинского
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Велосипед за любовь к спорту пообещал глава Губкинского Андрей Гаранин самому активному жителю города. Об этом мэр сообщил в своём Инстаграме.

Для участия в конкурсе необходимо выложить в своём аккаунте в Инстаграме видео с тренировок и занятий спортом дома или на улице с хэштегом #Губкинский_за_спорт. Самый активный участник станет обладателем отличного спортивного велосипеда. Приз вручат 1 августа, рассказал градоначалник.

«Губкинский за спорт! Сейчас, конечно, есть некоторые ограничения, зато погода позволяет заниматься на свежем воздухе», - написал Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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