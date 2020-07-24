Самый активный житель Губкинского за любовь к спорту получит велосипед
Велосипед за любовь к спорту пообещал глава Губкинского Андрей Гаранин самому активному жителю города. Об этом мэр сообщил в своём Инстаграме.
Для участия в конкурсе необходимо выложить в своём аккаунте в Инстаграме видео с тренировок и занятий спортом дома или на улице с хэштегом #Губкинский_за_спорт. Самый активный участник станет обладателем отличного спортивного велосипеда. Приз вручат 1 августа, рассказал градоначалник.
«Губкинский за спорт! Сейчас, конечно, есть некоторые ограничения, зато погода позволяет заниматься на свежем воздухе», - написал Андрей Гаранин.
ИСТОЧНИК KP.RU