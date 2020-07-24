Власти Ноябрьска опубликовали прощальные фото домов, готовых к сносу

24 Июль 2020 2020-07-24T10:05:51+03:00

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В Ноябрьске готовятся к сносу аварийного жилья. Первыми уберут двенадцать многоэтажек в центре города. В планах начать работы по демонтажу уже в конце августа.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений, в 2020 году работы по сносу у нас в городе начнутся во втором полугодии. Это связано с изменением законодательства, при выполнении работ по сносу объектов капитального строительства требуются проекты с положительным заключением Государственной экспертизы, а это дополнительное время.

Между тем, в администрации города отметили, что ежегодно экономия денежных средств, полученная по итогу проведения электронных аукционов на выполнение работ по сносу аварийных строений, направляется на аналогичные виды работы.

Это позволяет городу быстрее избавляться от аварийных домов. Так, за три последних года в городе расселены и снесены 380 аварийных строений, из них 112 – это двухэтажные 16-квартирные дома в центральных микрорайонах Ноябрьска.

В этом году первыми под снос пойдут 12 домов, расположенных по адресам, опубликованным на официальных страницах администрации в соцсети. Здесь же появились прощальные фотографии этих деревяшек.

ИСТОЧНИК KP.RU