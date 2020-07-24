2020-07-24T09:56:54+03:00
Происшествия

На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе

В Таркосалинском лесничестве очаг распространился на площади 2,7 гектара
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

На Ямале горит лес в Пуровском районе. Очаг зарегистрирован в Таркосалинском лесничестве на площади 2,7 гектара. Как сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО, в ликвидации ЧП природного пожара участвуют 18 сотрудников «Ямалспас».

По данным регионального ведомства, за сутки в автономном округе потушили один природный пожар в Шурышкарском районе на площади 1,5 гектара. Всего с начала года на Ямале ликвидировали 50 лесных пожаров на общей площади 1598 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24