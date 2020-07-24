На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе
В Таркосалинском лесничестве очаг распространился на площади 2,7 гектара
На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале горит лес в Пуровском районе. Очаг зарегистрирован в Таркосалинском лесничестве на площади 2,7 гектара. Как сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО, в ликвидации ЧП природного пожара участвуют 18 сотрудников «Ямалспас».
По данным регионального ведомства, за сутки в автономном округе потушили один природный пожар в Шурышкарском районе на площади 1,5 гектара. Всего с начала года на Ямале ликвидировали 50 лесных пожаров на общей площади 1598 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU