На Ямале лесной пожар тушат в Пуровском районе

24 Июль 2020 2020-07-24T09:56:54+03:00

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На Ямале горит лес в Пуровском районе. Очаг зарегистрирован в Таркосалинском лесничестве на площади 2,7 гектара. Как сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО, в ликвидации ЧП природного пожара участвуют 18 сотрудников «Ямалспас».

По данным регионального ведомства, за сутки в автономном округе потушили один природный пожар в Шурышкарском районе на площади 1,5 гектара. Всего с начала года на Ямале ликвидировали 50 лесных пожаров на общей площади 1598 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU