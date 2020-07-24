В Салехарде утонула женщина, не справившись с течением

24 Июль 2020 2020-07-24T09:30:56+03:00

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В Салехарде в районе бывшего речного порта утонула женщина, не справившись с течением. Трагедия произошло вечером 23 июля. Тело достали из воды сотрудники следственно-оперативной группы, которые прибыли на место происшествия по сообщению о случившемся.

Личность несчастной уже установлена. Погибшей было около 40 лет. По предварительным данным СУ СКР по ЯНАО, женщина не справилась с течением, когда купалась, и ее затянуло в воду. На данный момент проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU