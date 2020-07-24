24 Июль 2020 2020-07-24T09:05:50+03:00

На Ямале молодой сельчанин едва не убил двух подростков Фото: Ольга Крыльцова

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В Ямальском районе судят 19-летнего жителя села Панаевск, пырнувшего ножом двух подростков. Компания молодых людей распивала алкоголь на спортивной площадке поздно вечером 13 апреля 2020 года. В пьянке участвовали двое 17-летних юношей.

В какой-то момент между старшим из собутыльников и одним из несовершеннолетних возник конфликт. При этом 17-летний подросток, который был крепче своего старшего приятеля, повалил на землю оппонента и нанес ему несколько ударов ногой.

Избитый сельчанин, вынул туристический нож и вонзил его не менее трех раз в различные части тела обидчика. После этого юноша внезапно подошел ко второму подростку и молча, беспричинно нанес ему удар ножом в область живота.

Подростков удалось спасти, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета используемого в качестве оружия».

Теперь его судьбу решит суд, куда уже ушло уголовное дело с утвержденным прокурором Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU