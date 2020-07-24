Детские площадки Салехарда общественники проверили на безопасность

24 Июль 2020 2020-07-24T07:54:35+03:00

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В Салехарде Общественная палата ЯНАО проверила на безопасность детские площадки. За два дня рейдов осмотрено более 20 игровых зон. Большинство площадок находятся в хорошем состоянии.

- Всего в Салехарде порядка 90 игровых площадок, в планах за три дня проверить около 40. Мы должны обеспечить безопасность для детей, чтобы они могли играть в благоприятных условиях, – говорит член Общественной палаты Ямала Ейко Богданов.

Проверка проводится в рамках акции «Безопасность на детских игровых площадках в муниципальных образованиях ЯНАО». Ее инициировал в 2019 году уполномоченный по правам ребенка на Ямале Данило Трубицын, сообщили в администрации города.

В ходе рейда на игровой зоне по улице Губкина, 1, например, члены Общественной палаты обратили внимание на недостающие элементы конструкций, отсутствие ударопоглощающего покрытия. До 13 августа информация с замечаниями будет направлена в администрацию Салехарда. После чего ответственная организация устранит недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU