Детские площадки Салехарда общественники проверили на безопасность
В Салехарде Общественная палата ЯНАО проверила на безопасность детские площадки. За два дня рейдов осмотрено более 20 игровых зон. Большинство площадок находятся в хорошем состоянии.
- Всего в Салехарде порядка 90 игровых площадок, в планах за три дня проверить около 40. Мы должны обеспечить безопасность для детей, чтобы они могли играть в благоприятных условиях, – говорит член Общественной палаты Ямала Ейко Богданов.
Проверка проводится в рамках акции «Безопасность на детских игровых площадках в муниципальных образованиях ЯНАО». Ее инициировал в 2019 году уполномоченный по правам ребенка на Ямале Данило Трубицын, сообщили в администрации города.
В ходе рейда на игровой зоне по улице Губкина, 1, например, члены Общественной палаты обратили внимание на недостающие элементы конструкций, отсутствие ударопоглощающего покрытия. До 13 августа информация с замечаниями будет направлена в администрацию Салехарда. После чего ответственная организация устранит недочеты.
ИСТОЧНИК KP.RU